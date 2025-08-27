Horas depois de rescindir com o Vitória de Guimarães e ser anunciado como reforço dos sauditas do Al Hazm, Bruno Varela dirigiu-se às hostes vimaranenses, via redes sociais.

«Depois de cinco anos, chega ao fim a ligação com o Vitória. A palavra maior que fica é gratidão, por todas as pessoas que tive a felicidade de conhecer. Quero agradecer a todos, sobretudo aos meus colegas e treinadores, que fizeram de mim um melhor jogador. Tive colegas que me disseram que fui um grande capitão, bom líder, mas o trabalho foi facilitado pelo grupo.»

«Quero também agradecer aos adeptos, sempre genuínos, ainda que tenha sido uma relação de amor-ódio. Saio, mas sou mais um vitoriano, a torcer pelo nosso clube. Vou sentir saudades de jogar no nosso estádio», referiu o guarda-redes.

Na última época – marcada pela campanha na Liga Conferência – Bruno Varela totalizou 49 partidas, o máximo pelo Vitória de Guimarães.

Aos 30 anos, o internacional por Cabo Verde prepara o primeiro ciclo fora da Europa. Formado pelo Benfica, representou a equipa B entre 2012 e 2015, seguindo-se um empréstimo ao Valladolid.

No verão de 2016 rumou a Guimarães, tendo regressado ao Benfica no ano seguinte, para representar a equipa principal. Ainda assim, foi emprestado ao Ajax entre 2018 e 2020. Por fim, há cinco anos, regressou ao Vitória.

Desta forma, o currículo de Bruno Varela conta com Supertaça e Taça de Portugal, além de Liga, Taça e Supertaça dos Países Baixos.

No Al Hazm, Bruno Varela vai encontrar o extremo português Fábio Martins, de 32 anos, outrora no Sp. Braga, Famalicão, Desp. Chaves e Paços de Ferreira.