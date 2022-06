O V. Guimarães anunciou a contratação de Maxwell Woledzi, central ganês de 20 anos que chega do Nordsjaelland, da Dinamarca, e que vai começar por integrar equipa B.

O clube vimaranense pagou 100 mil euros por cem por cento do passe do jogador, embora o Nordsjaelland mantenha 25 por cento de uma futura mais-valia.

Formado na academia ganesa Right to Dream, Maxwell jogou as últimas quatro temporadas do Nordsjaelland.

«Escolhi o Vitória porque acredito que é o melhor passo para o meu desenvolvimento, é por isso que estou aqui. Quando soube do interesse do Vitória, fui pesquisar o clube, a sua história, e percebi rapidamente que é um clube que aposta nos jovens jogadores. Olhei, também, para o exemplo do Abdul Mumin, que é um jogador de quem gosto muito, como que um irmão mais velho, que evoluiu muito desde que chegou a Guimarães», referiu ao site do clube.

«Vi também que têm adeptos muito devotos, como apoiam a equipa e isso puxará ainda mais por mim. Quero que os adeptos vejam que sou um jogador que dá tudo por este emblema.»