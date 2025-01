Umaro Embaló, extremo de 23 anos, é reforço do Vitória de Guimarães até ao final da temporada, cedido pelo Fortuna Sittard, dos Países Baixos com opção de compra.

Com formação no Oeiras e no Benfica, Umaro Embaló deu os primeiros passos no futebol profissional no Benfica, transferindo-se em 2022 para o emblema neerlandês.

Após ter realizado 28 jogos oficiais pelo clube dos Países Baixos, o avançado português (natural da Guiné-Bissau) rodou, por empréstimo, em 2023/24, primeiro no Cartagena (Espanha), onde jogou 18 jogos, e depois no Rio Ave, onde totalizou 14 partidas oficiais, com um golo e uma assistência, no principal campeonato nacional, tornando-se num dos jogadores mais influentes do ataque dos vila-condenses.

Umaro Embaló integrou os trabalhos da Seleção Nacional nas camadas jovens, entre os sub-16 e os sub-21, contabilizando 55 internacionalizações e 27 golos ao longo de 3327 minutos de utilização.

É de destacar que o jogador também marcou presença na lista de nomeados a «Golden Boy» há três anos, juntamente com Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e Francisco Conceição, entre outros.