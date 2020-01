O Vitória de Guimarães oficializou a contratação de Abou Ouattara por empréstimo do Lille até 2021 tal como o Maisfutebol noticiou.



Na mesma nota, o emblema minhoto informa no final do empréstimo que pode adquirir 50 por cento dos direitos económicos do extremo de 20 anos por três milhões de euros.



Ouattara, internacional pelo Burkina Faso, disputou apenas um jogo pelos vice-campeões franceses.



