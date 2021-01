O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol aplicou oito dias de suspensão ao presidente do Vitória de Guimarães, por críticas à equipa de arbitragem do jogo com o FC Porto, da 11.ª jornada da Liga.

De acordo com o mapa de castigos, que cita os relatórios do árbitro e do delegado, Miguel Pinto Lisboa interpelou o árbitro no final do encontro, e em frente à porta do balneário disse o seguinte: «A tua sorte é que o Natal já passou, se não oferecia-te um livrinho das leis de jogo».

Questionado pelo árbitro relativamente a este comentário, o líder vitoriano terá acrescentado ainda: «Eu estou na minha casa, posso dizer o que eu quiser».

Para além da suspensão, Miguel Pinto Lisboa foi punido ainda com uma multa de 357 euros.