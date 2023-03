Depois de ter representado a Escócia até à seleção de sub-21, Mikey Johnston foi recentemente considerado como elegível para representar a Irlanda e, esta quinta-feira, estreou-se nos convocados de Stephen Kenny para os encontros com Letónia e França, a 22 e 27 de março, respetivamente.

O extremo de 23 anos, emprestado pelo Celtic ao Vitória de Guimarães, pode representar a Irlanda uma vez que o avô é natural daquele país.

Pelos vimaranenses, esta temporada, soma 22 jogos, nos quais marcou três golos e apontou outras tantas assistências.

SQUAD | Kenny names 26-man squad for Latvia & France



Mikey Johnston receives first call-up whilst @NorwichCityFC duo Andrew Omobamidele & Adam Idah return to the squad for the first time since 2021



Roll on next week 🤩



22/03 | 🇮🇪🆚🇱🇻 | 7.45pm

27/03 | 🇮🇪🆚🇫🇷 | 7.45pm pic.twitter.com/jenfquoDjG