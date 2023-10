[Depois da expulsão temeu pela eliminatória?]

Não. Tivemos uma abordagem diferente. Tivemos uma adversidade grande em termos do clima: não só a chuva como o vento, o que condicionou o que seria o jogo.

Nós aproveitámos o tempo em que jogámos a favor do vento e fomos muito inteligentes aí, muito agressivos e pragmáticos.

Entrámos fortes, a fazer as coisas acontecer: fizemos três golos e podíamos ter feito mais. Depois, há a paragem, há a expulsão e há um adversário que tem o seu mérito.

O Moncarapachense é uma equipa que tem feito um grande campeonato, muito solidária, pragmática e com ideias de jogo bem definidas. Nota-se que é uma equipa apaixonada por aquilo que faz.

Nós, com um jogador a menos, também aproveitámos para ser mais inteligentes: não arriscando tanto, continuámos a dominar o jogo.

Na segunda parte, a jogar contra o vento e com um jogador a menos, tivemos de tentar minimizar o ponto forte do adversário e jogar com a vantagem de estarmos a ganhar por 1-3.

Este foi um jogo muito difícil, frente a um adversário complicado: os meus jogadores foram uns campeões.

[Há quem defenda que o jogo não devesse ter começado. Qual a sua opinião?]

Ainda bem que começou porque aproveitámos o fator vento [risos]. Isso são coisas que eu não controlo e tínhamos de jogar. Foi isso que disse também aos meus jogadores. Tivemos a capacidade de escolher jogar a favor do vento e aproveitámos.

[O que é que Manga, que regressou à competição, traz de diferente?]

Eu gosto de valorizar o coletivo e não o individual. O que posso dizer em relação ao Manga é que passou por um momento difícil e a recuperação dele só foi possível devido ao grande profissional que é. É um jogador que vai ser importante para nós, tal como todos.

O campeonato é longo e haverá oportunidades para todos.