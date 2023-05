Moreno, treinador do V. Guimarães, vai, afinal, poder frequentar o Curso de Treinadores UEFA PRO (Grau IV), depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter obtido autorização da UEFA para aumentar as vagas para a formação, de 20 para 28, segundo apurou o Maisfutebol.

Isso significa que além de Moreno, os outros sete técnicos que tinham ficado como suplentes têm entrada assegurada para o curso que lhes dará a possibilidade de figurarem como treinador principal em jogos da Liga.

Além de Moreno, beneficiam deste alargamento nomes como os de Tarantini, Neca, Ricardo Pessoa e Nuno Diogo, antigos jogadores com passado no principal escalão do futebol nacional. Cláudio Botelho, Marco Pimenta e André Balinha completam o lote de treinadores admitidos ao curso.

Recorde-se que da lista inicial dos nomes aprovados para a frequência do curso já constavam Filipe Martins (Casa Pia) e Luís Freire (Rio Ave), que deixaram de poder constar como treinadores principais na ficha de jogo.