O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, em declarações na sala de imprensa após a vitória em casa do Paços de Ferreira (1-0):

«[Jogo de sacrifício dá mais valor à vitória?] Concordo, foi um jogo de muito sacrifício. Percebo que já fizemos jogos melhores e não ganhámos, hoje reconheço que não fizemos um grande jogo, embora na segunda parte tenha muito a ver com estarmos com menos um homem. Mesmo onze para onze já tivemos jogos melhores do que estávamos a ter. A estratégia hoje era sermos equilibrados defensivamente e sair rápido, como no lance do golo. Tivemos oportunidades para o segundo, mas reconheço que o Paços chegou muitas vezes à nossa área por falhas nossas de posicionamento, com a linha defensiva a não bascular. Com 10, fomos uma equipa à imagem do Moreno, como costumam dizer e não me importo. Valorizo este espírito, esta alma. São três pontos muito importantes, pois sabia que ia ser muito difícil jogar aqui.

[Foi vitória da maturidade?] Na primeira parte, não houve maturidade. Esta equipa é jovem e tem muito para melhorar. Nunca podemos perder o equilíbrio. Temos quatro jogos consecutivos sem perder, mas temos de melhor muito. O treinador do Vitória continua a ser um treinador que veio da equipa B, grande parte destes atletas há meses competiam na Liga 3. Não podemos achar que somos mais do que somos. Dá-me muita satisfação ver estes jovens que agora batem-se de igual com qualquer equipa de I Liga.

[Vitória muito festejada com o treinador de guarda-redes Douglas, que estava na bancada] Isto é uma família, uso muito esta palavra em palestras. O sucesso dos grupos de trabalho tem muito a ver com as relações que criamos. Se for só pelo talento, pela qualidade individual, somos muito iguais a muitas equipas do campeonato. Fazemos a diferença na cumplicidade entre todos.

[Dificuldade em travar os cruzamentos do Paços de Ferreira] Na primeira parte, sentia-se isso. Não estávamos a conseguir condicionar o Paços de Ferreira e a opção de meter o Tounkara foi por isso. Estavam a entrar com muita facilidade, os nossos alas não encurtavam, os centrais não faziam a dobra e foi por isso que nos criaram tanto desconforto na primeira parte. Na segunda, agarrámo-nos e só tenho palavras de elogios para estes atletas que tenho o prazer de treinar. Provam todas as semanas que são grandes homens.»