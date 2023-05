Moreno recebeu duas boas notícias esta quarta-feira, com a inclusão no treino de Afonso Freitas e Tiago Silva, informou o Vitória de Guimarães.

O lateral esquerdo e o médio, habituais titulares, tiveram de ser substituídos na última jornada, diante do Gil Vicente, por problemas físicos, mas já integraram a sessão desta tarde e estão aptos para a visita ao Estádio do Dragão, no próximo sábado.

O guarda-redes Celton Biai, o lateral direito Bruno Gaspar e o médio André André continuam a recuperar de lesão.

O encontro entre vimaranenses e o FC Porto está marcado para as 18h00. Se os dragões ainda podem chegar ao título, os minhotos tentam segurar o quinto lugar, posição que ocupam, com 53 pontos, mais dois do que o Arouca, sexto classificado.