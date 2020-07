O médio Lucas Evangelista está de saída do Vitória de Guimarães e regressa de forma imediata ao Nantes, clube francês que cedera o jogador brasileiro aos minhotos.

Fonte oficial do clube vimaranense confirmou, à Lusa, o fim da passagem do atleta de 27 anos pelo D. Afonso Henriques, não entrando já nas opções para a visita ao Portimonense, agendada para o próximo sábado e relativa à 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Evangelista já deixou de trabalhar com o resto do plantel às ordens de Ivo Vieira.

Evangelista, que em Portugal já tinha passado pelo Estoril, fez um golo em 26 jogos pelo V. Guimarães, 20 desses jogos até ao final de janeiro.

O V. Guimarães podia comprar os direitos económicos do jogador por quatro milhões de euros, ou 50 por cento por dois milhões. Contudo, a direção liderada por Miguel Pinto Lisboa e a equipa técnica entenderam que o jogador podia sair de imediato, não havendo necessidade de estender o empréstimo por mais um mês.