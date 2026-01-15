V. Guimarães: Nélson Oliveira suspenso por dois jogos
Avançado vai falhar a receção ao FC Porto e a visita ao Estoril, por injúrias e ofensas à reputação na final da Taça da Liga
Avançado vai falhar a receção ao FC Porto e a visita ao Estoril, por injúrias e ofensas à reputação na final da Taça da Liga
Nélson Oliveira, avançado do Vitória de Guimarães, foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por injúrias e ofensas à reputação na final da Taça da Liga.
Segundo o mapa de castigos publicado esta quinta-feira, o internacional português foi ainda multado em 357 e 143 euros por injúrias e ofensas à reputação e em 215 por inobservância de outros deveres. No total, são 715 euros em coimas.
Nélson Oliveira foi titular na vitória sobre o Sporting de Braga (2-1) e saiu aos 77 minutos. O avançado viu cartão vermelho direto já em tempo de compensação, aos 90+12, após Charles ter defendido um penálti de Rodrigo Zalazar.
Segundo o CD da FPF, Nélson Oliveira saiu da área técnica do V. Guimarães e dirigiu-se ao banco de suplentes do Sp. Braga em «tom provocatório, colocando as mãos nas suas orelhas» e proferindo injúrias.
Expulso pelo árbitro Hélder Malheiro, o avançado ainda repetiu o gesto perante adeptos da equipa adversária, quando se encaminhava para o túnel de acesso aos balneários e ouvia assobios dos rivais.
Nélson Oliveira também foi sancionado por ter permanecido no túnel, dentro da zona técnica, até ao fim do encontro, tal como o defesa esquerdo João Mendes, que também viu cartão vermelho nos descontos da final, por ter cometido o penálti.
Assim sendo, Nélson Oliveira vai falhar as duas próximas jornadas da Liga, a receção ao FC Porto, no domingo, e a visita ao Estoril Praia, a 24 de janeiro.