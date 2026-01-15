Nélson Oliveira, avançado do Vitória de Guimarães, foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por injúrias e ofensas à reputação na final da Taça da Liga.

Segundo o mapa de castigos publicado esta quinta-feira, o internacional português foi ainda multado em 357 e 143 euros por injúrias e ofensas à reputação e em 215 por inobservância de outros deveres. No total, são 715 euros em coimas.

Nélson Oliveira foi titular na vitória sobre o Sporting de Braga (2-1) e saiu aos 77 minutos. O avançado viu cartão vermelho direto já em tempo de compensação, aos 90+12, após Charles ter defendido um penálti de Rodrigo Zalazar.

Segundo o CD da FPF, Nélson Oliveira saiu da área técnica do V. Guimarães e dirigiu-se ao banco de suplentes do Sp. Braga em «tom provocatório, colocando as mãos nas suas orelhas» e proferindo injúrias.

Expulso pelo árbitro Hélder Malheiro, o avançado ainda repetiu o gesto perante adeptos da equipa adversária, quando se encaminhava para o túnel de acesso aos balneários e ouvia assobios dos rivais.

Nélson Oliveira também foi sancionado por ter permanecido no túnel, dentro da zona técnica, até ao fim do encontro, tal como o defesa esquerdo João Mendes, que também viu cartão vermelho nos descontos da final, por ter cometido o penálti.

Assim sendo, Nélson Oliveira vai falhar as duas próximas jornadas da Liga, a receção ao FC Porto, no domingo, e a visita ao Estoril Praia, a 24 de janeiro.