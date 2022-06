A bancada nascente do Estádio D. Afonso Henriques passou a denominar-se Bancada Neno, a partir desta sexta-feira, anunciou o Vitória de Guimarães, no dia em que se assinala um ano da morte do antigo guarda-redes e dirigente.

A «perda irreparável» de Adelino Barros, conhecido como Neno no mundo do futebol, deixou um «vazio» nos vimaranenses, que quiseram «imortalizar» o seu nome num lugar que via como «uma segunda casa».

«O Estádio D. Afonso Henriques era, para Neno, uma segunda casa. Entendeu, por isso, esta administração imortalizar o seu nome neste estádio. A bancada Nascente passa justamente hoje a chamar-se Bancada Neno», afirmou o diretor de comunicação, Nuno Teixeira, durante a cerimónia de homenagem promovida pelos vitorianos.

A administração da SAD do Vitória considera que Neno foi «uma das personagens mais queridas do clube, do desporto e de outros setores da sociedade», interpretando a «figura de embaixador» como mais ninguém. Por isso, foi também lançado o projeto Embaixadores do Vitória Sport Clube, que congrega 17 ex-atletas da instituição, não só de futebol, mas também de basquetebol, de voleibol, de polo aquático e de atletismo.

«Os embaixadores do Vitória são pessoas capazes de influenciar as antigas e novas gerações do Vitoria, por terem representado o clube. A categoria e o compromisso evidenciados asseguram a defesa dos princípios do clube. A sua atuação prevê visitas a escolas, lares e hospitais, utilização de imagem e voz para promoção da marca Vitória, e experiências de jogo no estádio e no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense», ouviu-se.

O V. Guimarães vai ainda colocar à venda camisolas com o nome de Neno e as receitas vão ser usadas para ajudar «causas sociais».

«Há este cariz social com a camisola do Neno. Honra seja feita à anterior direção [liderada por Miguel Pinto Lisboa], que já tinha esta iniciativa. Espero que o Vitória continue nestes momentos solidários. O Neno vai estar sempre connosco», realçou o presidente António Miguel Cardoso no seu discurso.

«Ainda vejo pessoas no dia a dia em lágrimas quando se fala do Neno. Representa a mística que, enquanto clube, precisamos», acrescentou.

Já o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, congratulou o emblema minhoto por «saber eternizar a marca e o terno sorriso de Neno», a primeira pessoa que lhe ligou quando assumiu o cargo, para dizer que «estaria sempre ao seu lado».

O presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, destacou o «espírito olímpico» com que Neno cumpriu a sua carreira e a sua presença na comunidade de Guimarães, especialmente junto dos «mais frágeis», a «cantar» com um «rosto de entusiasmo».

Já a esposa, Simone Barros, mostrou-se «emocionada» e agradeceu ao Vitória, algo que já fizera em 27 de janeiro de 2022, dia da inauguração de um mural alusivo a Neno, no exterior da bancada nascente do Estádio D. Afonso Henriques.