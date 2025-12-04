Oumar Camara, extremo francês do V. Guimarães, de apenas 18 anos, foi considerado o homem do jogo no triunfo sobre o FC Porto nesta quinta-feira (3-1). Em flash interview concedida à Sport TV, Camara mostrou-se satisfeito.

Homem do jogo

«Contente de receber este troféu duas vezes seguidas. Foi um jogo importante para nós, abordámo-lo de maneira máxima. Vamos manter o foco no resto da competição.»

Melhorias face à derrota na primeira jornada do campeonato

«Sim, a equipa progrediu muito. Temos uma equipa jovem, trabalhamos muito no treino. Vamos dar uma boa resposta contra o Gil Vicente para ganhar mais pontos e subir na classificação. A equipa trabalha bem, com a ajuda dos adeptos vamos trabalhar para o apuramento para as competições europeias para a próxima temporada.»