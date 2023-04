Declarações de César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate sem golos frente ao Vitória de Guimarães:

«Sabe a pouco. Penso que fizemos um grande jogo, nos primeiros cinco minutos o Vitória esteve melhor, mas estabilizámos, agarrámos o jogo e fomos sempre melhores com muita personalidade e qualidade a jogar a partir de trás. Anulam-nos um golo que parece-me estranho, na segunda parte entrámos bem e há um jogo antes da expulsão e outro depois da expulsão. A minha equipa fez um grande jogo, a menos um o Vitória a jogar em casa, tem uma boa equipa e o Moreno está a fazer um grande trabalho, criaram algumas situações, mais em cruzamentos. Ainda tivemos um remate à barra do Nigel, nunca desistimos, queríamos muito vencer o jogo e penso que com a última parte em que o Vitória teve mais bola e empurrou-nos para baixo; onze para onze fomos melhores e podíamos ter ganho. Não vencemos, mas levo uma equipa com alma, com caráter de um estádio difícil, com adeptos que empurram a equipa».

[O que faltou quando estavam onze para onze?] «Faltou finalização e pelo menos um dos golos não ser anulado. O Vitória está a fazer um bom campeonato, isso não está em causa, mas hoje onze para onze o Paços foi melhor. Faltou conseguirmos meter a bola na baliza. Parabéns à minha equipa, levamos um ponto, mas sabe claramente a pouco».

[Equipa diferente após o seu regresso] «Mudaram bastantes coisas, a estrutura da equipa, no mercado mudámos alguns jogadores, o grupo está coeso, de forma percebemos algumas coisas que podíamos melhorar. O mercado foi importante, agradeço aos nossos adeptos que vieram em massa, acreditam e apoiam, continuam a dar tudo por nós».

[Expulsão de Marafona] «O que ele me disse foi que o árbitro queria que ele fosse mais rápido a repor a bola. Protestou, disse que antes tinha permitido demorar tempo e disse um palavrão. O árbitro ouviu e expulsou-o. Às vezes é preciso entender o momento, o ambiente que estava a se fantástico. Foi isto que ele comunicou, por vezes é necessário perceber a parte emocional dos jogadores».