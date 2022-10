A FIGURA: Nélson da Luz

A expulsão de Amaro obrigou-o a tarefas quase exclusivamente defensivas na segunda parte, mas enquanto esteve onze para onze foi uma dor de cabeça para Ferigra. Ameaçou logo no arranque com uma investida no corredor esquerdo e, aos 10 minutos, consumou o perigo. Trocou as voltas ao central dos castores e aplicou um remate forte de pé esquerdo, que viria a ditar o desfecho da partida.

O MOMENTO: André Amaro vê o segundo cartão amarelo, 41 min

O Paços já tinha maior iniciativa de jogo mas, a partir de então, assumiu-a por completo. Como resposta, Moreno tentou organizar a equipa atrás e explorar algum rasgo ofensivo.

OUTROS DESTAQUES

Bamba

Depois da exibição contra o Benfica, mais um jogo de encher o olho. É médio-defensivo, mas joga a defesa-central e joga que se farta. Impecável nas interceções, quer pelo chão quer pelo ar. A juntar a isto, ainda tem discernimento e qualidade com bola.

Matchoi Djaló

Um regalo para a vista no meio-campo pacense. Foi o maestro das jogadas ofensivas da equipa da casa, aliou-se a Antunes e Zé Uilton e os três causaram estragos no corredor esquerdo. Destacou-se pela progressão com bola, drible, passe curto e ainda por ter arrancado a expulsão de Amaro.

Adrián Butzke

Se o Paços merecia mais, Butzke merecia pelo menos um golo. Apesar de aparecer maioritariamente sozinho na frente, nunca virou a cara à luta, ganhou imensos duelos aéreos e dispôs de boas ocasiões. Atirou uma bola ao ferro (23m) que podia ter mudado o rumo do jogo.