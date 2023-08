Paulo Turra é o novo treinador do V. Guimarães, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

O técnico brasileiro, que já tinha assistido ao triunfo sobre o Gil Vicente nos camarotes do Estádio D. Afonso Henriques, assinou contrato até 2025.

Paulo Turra deixou o comando do Santos no início de agosto, ao fim de apenas dois jogos. O técnico de 49 anos foi adjunto de Luiz Felipe Scolari durante vários anos, no Guangzhou, Palmeiras, Cruzeiro, Grémio e Athletico Paranense, tendo também sido treinador principal no «Furacão», além de somar outras experiências no Brasil.

Enquanto jogador, representou o próprio V. Guimarães (2003/04), mas também vestiu a camisola do Boavista (2001 a 2003).

«Espero ter muito sucesso, fazendo com que o Vitória ocupe um grande lugar no campeonato. Com o apoio dos nossos adeptos, que são únicos no futebol português, espero que a equipa faça uma boa campanha. Acredito que vamos fazer um belo trabalho. Assisti a alguns jogos, e o último até foi ao vivo, e considero que o grupo é muito bom. O meu objetivo é potenciar a qualidade dos jogadores», afirmou aos meios de comunicação do emblema vimaranense.

«Nem pensei duas vezes. Fui jogador do Vitória e trata-se de um clube muito grande, com adeptos únicos e fiéis. Cobram muito, é verdade, mas apoiam muito a equipa. É um grande do futebol português. Tem uma força muito grande, pelo que tenho pela frente um belíssimo desafio», completou.

Turra chega à cidade Berço como sucessor de Moreno, que se demitiu depois do afastamento das competições europeias, em casa, diante dos eslovenos do Celje.