Paulo Turra vai estrear-se neste domingo como treinador do V. Guimarães, mas não vai poder constar na ficha de jogo com o Vizela como técnico principal, uma vez que a formação que fez na América do Sul não é reconhecida pela UEFA.

Com 15 anos de carreira como treinador, nove como principal e seis como adjunto do ex-selecionador do Brasil e de Portugal, Luiz Felipe Scolari, o ex-defesa central do Vitória e do Boavista acredita que a questão será ultrapassada.

«Mais cedo ou mais tarde, vou estar ao lado do campo. Da maneira que sou, ‘sanguíneo’, gostaria de estar o tempo todo a dar indicações. Tenho a licença Pro da CBF e a licença Pro da CONMEBOL [para treinar]. Mais cedo ou mais tarde, as equivalências vão ser reconhecidas [na Europa]», afirmou.

Turra não revelou também em que sistema a equipa se irá apresentar no dérbi minhoto com o Vizela.

«Independentemente do modelo de jogo do Vitória no próximo jogo ou durante a temporada, tenho como princípio que temos de ter uma equipa intensa sem a bola e com a bola», vincou, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo marcado para as 18h, no Estádio D. Afonso Henriques.

Convencido de que o plantel tem jogadores «com capacidade e talento», Paulo Turra promete olhar para as características do plantel na hora de montar a equipa e recusa «ficar refém de um único modelo de jogo», apesar de o técnico ter privilegiado o sistema tático 4x2x3x1 no passado e de os minhotos terem iniciado a época num 3x5x2.

O ex-treinador do Athletico Paranaense e do Santos, equipas brasileiras que orientou em 2023, considerou que o mais importante é dar sequência aos triunfos das duas primeiras jornadas do campeonato.

«Dentro das métricas e das equipas em que trabalhei nos últimos anos, o futebol europeu tem mais intensidade. O futebol brasileiro está a caminhar nesse sentido, devido a muitos treinadores estrangeiros, inclusive portugueses. Estão a acrescentar ao futebol brasileiro as métricas e a agressividade, com e sem a bola», constatou.

O Vitória de Guimarães, quarto classificado, com seis pontos, recebe o Vizela, 14.º, com um, em jogo marcado para as 18h de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.