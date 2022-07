Um dia depois de ter sido afastado do comando técnico do Vitória de Guimarães, Pepa publicou uma mensagem de agradecimento aos adeptos vimaranenses e garantiu que tudo fez para assegurar os interesses do clube.

«Quem me conhece de perto, sabe que sempre foi um objetivo de carreira vestir a camisola do Rei e defender o castelo. No meu primeiro dia afirmei que o Vitória queria muito o Pepa, mas o Pepa também queria muito o Vitória», começou por escrever.

«Estou de consciência tranquila: tudo fiz para defender os interesses do Vitória e do grupo de trabalho. Só posso estar grato por me terem dado a oportunidade de aqui ter estado», referiu o treinador, que, segundo o presidente dos vitorianos, António Miguel Cardoso, «excedeu determinados limites» por estar «desalinhado» das ideias da direção relativamente ao ataque ao mercado de transferências.

«Não menos importante, agradeço aos meus jogadores. Aos que entraram, aos que saíram, aos que jogaram mais, aos que jogaram menos, aos tantos e tantos meninos que lançámos e que têm um grande futuro pela frente. Vou torcer por cada um de vocês», prosseguiu.

«Estou, também, profundamente agradecido por todas as mensagens e telefonemas de apoio que tenho recebido nas últimas horas», assinalou, antes de fazer votos de que «o Vitória possa estar à altura dos seus desígnios».

Pepa chegou a Guimarães na época passada e conduziu o clube ao sexto lugar na Liga.

A publicação de despedida de Pepa: