O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, admitiu que a derrota sofrida para a quarta eliminatória da Taça de Portugal (3-2), no reduto do Moreirense, em novembro, pode servir de «aviso» para o novo duelo com os cónegos na 28.ª jornada da Liga.

«Sabemos da valia do Moreirense. Não se trata de [querermos] ‘vingança’, mas estamos avisados depois do que aconteceu na Taça. Entrámos bem no jogo, mas, de repente, estávamos a perder por 3-0. Estamos de sobreaviso para o que pode acontecer. Temos de estar fortíssimos e iguais a nós próprios para fazermos um grande jogo», disse, na antevisão à partida.

Pepa antecipou «duas equipas à procura da vitória», já que «um ponto não serve para nenhuma», isto porque o Moreirense está na fuga à despromoção e os vitorianos procuram o acesso às competições europeias.

O técnico do V. Guimarães salientou que os jogadores têm de se «divertir» e de ter «prazer pelo jogo» para se imporem num jogo «sempre especial», independentemente de o Moreirense alinhar com uma linha defensiva de dois ou três centrais.

«Temos de estar preparados para as duas situações. Cabe-nos identificar isso dentro do campo. No trabalho, identificámos essas situações. Temos de ser competentes», reforçou.

O V. Guimarães não conta para este jogo com o central Jorge Fernandes, suspenso após ter visto o quinto cartão amarelo na receção ao Sporting e os médios Tomás Händel e André Almeida, ambos lesionados.

Pepa foi expulso e vai estar ausente do banco, assim como outros dois elementos da equipa técnica, Samuel Correia e Pedro Oliveira.

O dérbi entre V. Guimarães e Moreirense está marcado para este domingo, às 18h00, na vila de Moreira de Cónegos.