O Vitória de Guimarães aplicou esta quarta-feira uma goleada das antigas à Ponferradina, do terceiro escalão espanhol.

Os minhotos venceram por 10-0, num jogo particular disputado em Guimarães, que já venciam por 9-0 ao intervalo.

Perante cerca de 1.200 espetadores num dos relvados da academia vitoriana, os anfitriões inauguraram o marcador aos quatro minutos, por Diogo Sousa, num lance de insistência ofensiva, e chegaram ao 3-0 no primeiro quarto de hora, com golos de Nuno Santos, isolado, aos oito, e de Tiago Silva, na cobrança de um livre direto, aos 12.

A equipa minhota dilatou a contagem aos 28 minutos, por Nuno Santos, e chegou à ‘mão cheia’ de golos aos 30, por José Bica, antes de Dieu-Merci, aos 36 minutos, Rodrigo Abascal, aos 39, Oumar Camará, aos 42, e de Nuno Santos, aos 45, a consumar o seu ‘hat-trick’, avolumarem o resultado antes do intervalo.

Com várias alterações face à primeira parte, o Vitória atingiu os dois dígitos no marcador aos 57 minutos, num remate de Tomás Händel à entrada da área que viria a selar o resultado final.

A formação vimaranense apresentou-se num sistema tático ‘3-4-3’, com Charles na baliza, Miguel Maga, Borevkovic e Rodrigo Abascal na defesa, Vando Félix, Diogo Sousa, Tiago Silva e João Mendes na linha intermédia e ainda Telmo Arcanjo, Nuno Santos e José Bica no ataque.

O treinador Luís Pinto utilizou ainda o guarda-redes Juan Castillo, os defesas Miguel Nóbrega, Thiago Balieiro, Paulo Vítor e Bruno Gaspar, os médios Mitrovic, Tomás Händel, Lebedenko, Beni Mukendi e Rodrigo Duarte, e os avançados Oumar Camará, Dieu-Merci, Fabio Blanco e Nélson Oliveira.

O Vitória de Guimarães defronta o Vizela, da II Liga, no próximo jogo de preparação, agendado para sábado, às 19:00, no Estádio do Varzim Sport Clube, para o torneio quadrangular da Póvoa de Varzim, que reúne ainda a formação da casa, da Liga 3, e o AVS, da I Liga.