O V. Guimarães e o Portimonense são as equipas com mais jogadores na equipa da jornada do Maisfutebol, feita da combinação de notas dos nossos jornalistas com as da SofaScore, nosso parceiro.

Numa ronda em que apenas uma das quatro melhores notas não foi atribuída a defesas, o Sporting é o único dos ‘três grandes’ representado, com dois jogadores.

Nesta terceira jornada, a melhor nota é partilhada entre dois laterais: Sacko, do V. Guimarães, e Joãozinho, do Estoril.

Além dos três jogadores do V. Guimarães e do Portimonense, e os dois do Sporting, Boavista e Estoril são as outras equipas que têm jogadores na equipa da ronda.

