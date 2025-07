A pré-época do Vitória de Guimarães segue imaculada e invicta, desta feita com triunfo sobre o Portimonense (2-1). Na manhã desta quarta-feira, no centro de treinos dos algarvios, o médio Mitrovic e o avançado Fabio Blanco marcaram para os “Conquistadores”.

Pelo meio, o avançado José Bica foi incapaz de capitalizar um penálti, aos 67 minutos.

Os comandados de Luís Pinto jogaram no sistema 3-4-3 e até estiveram em desvantagem, face ao golo do avançado Tamble Monteiro, na sequência de um contra-ataque desferido aos 26 minutos. Ainda assim, três minutos volvidos, Mitrovic repôs a igualdade, de penálti.

Pouco depois, aos 36 minutos, Blanco consumou a reviravolta.

O Vitória apresentou Juan Castillo, Miguel Maga, Abascal, Miguel Nóbrega, Oumar Camara, Diogo Sousa, Mitrovic, João Mendes, Rodrigo Duarte, Dieu Merci e Fabio Blanco de início. Do banco saltaram Nélson Oliveira, Charles, Rika Ribeiro, Paulo Vítor, Telmo Arcanjo, Lebedenko, Gustavo Silva, Vando Félix, Tomas Händel, Tiago Silva, Borevkovic, José Bica e Nuno Santos.

Os vimaranenses prosseguem o estágio até sábado, quando defrontam o Estrela da Amadora, de manhã, e o Al Ittihad à tarde. Neste primeiro mês, o Vitória empatou com Feirense (1-1) e venceu Paços de Ferreira (1-0), Ponferradina (10-0), Vizela (1-0), AVS (1-1, 4-3 após penáltis) e Portimonense (2-1).

