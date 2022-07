O jogo do V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, frente aos Puskas Akadémia, ficou marcado por graves confrontos na bancada Neno entre os adeptos vimaranenses e a polícia, que foi até obrigada a recuar perante a reação da bancada.

Na sequência desses desacatos, acabou por ser detido um adepto por agressão e resistência às autoridades.

Em comunicado, a PSP informa que o adepto em causa foi detido na sequência do arremesso de um tubo de uma bandeira para o interior do recinto desportivo, ele que estava proibido de entrar em recintos desportivos pela Autoridade para a Prevenção Contra a Violência no Desporto.

O adepto – tal como outras pessoas – ofereceu resistência à polícia, «reagindo violentamente agredindo e coagindo os polícias». «Tal viria a culminar numa intervenção policial com vista à reposição da ordem», lê-se, na nota.

Em campo, o Vitória de Guimarães venceu o Puskás por 3-0 e leva vantagem para a segunda mão, que se joga na próxima quinta-feira, na Hungria.