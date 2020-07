O Vitória de Guimarães renovou contrato com o avançado João Pedro, com um novo vínculo válido por duas temporadas, até 2022, mais duas de opção. O clube confirmou o acordo esta quarta-feira.

O jogador de 23 anos chegou aos minhotos no início da última época. Fez dez jogos e três golos pela equipa principal, mais 14 jogos e 11 golos pela equipa B.

Formado nos açorianos do União Micaelense, João Pedro rumou depois ao Santa Clara, clube no qual fez a estreia oficial como sénior, com 17 anos, em dezembro de 2013.

Ao fim de um ano e meio, rumou ao Gil Vicente a meio de 2014/2015, onde jogou ainda na equipa de juniores. A meio da temporada 2017/2018, chegou ao Trofense, clube que representou um ano e meio.