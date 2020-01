O FC Porto venceu o Vitória de Guimarães por 2-1 esta quarta-feira e garantiu o apuramento para a final da Taça da Liga, na qual vai defrontar, no próximo sábado, o Sp. Braga, no Estádio Municipal de Braga.

Após o nulo ao intervalo, o V. Guimarães adiantou-se no marcador ao minuto 65 de jogo, numa grande penalidade apontada pelo defesa Edmond Tapsoba. Contudo, durou pouco a vantagem para os minhotos, dado que Alex Telles fez o 1-1 aos 66 minutos. Depois, Tiquinho Soares completou a reviravolta, aos 75 minutos.

No último lance do jogo, João Pedro marcou, o V. Guimarães festejou o empate, mas Jorge Sousa, com recurso ao vídeo-árbitro, anulou o possível empate.

V. Guimarães-FC Porto: toda a reportagem do jogo