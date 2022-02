O Felgueiras 1932 recebeu e venceu na tarde deste sábado a equipa B do Vitória de Guimarães, por 1-0, garantindo, à 21.ª e penúltima jornada da fase regular da Liga 3, o acesso à fase de subida à II Liga.

Em Felgueiras, um único golo, apontado por Henrique Brito, logo aos dois minutos, deu os três pontos à equipa comandada por Bruno China, que é a primeira da série A a selar a qualificação para a luta pela promoção. Os felgueirenses juntam-se a União de Leiria, Torreense e Alverca, equipas da série B que também já tinham garantido vaga.

Ainda na série A, este sábado, a AD Sanjoanense venceu em Fafe por 3-1 e ainda acalenta esperanças na luta por um dos quatro primeiros lugares. Lucão bisou, com golos aos dois e aos quatro minutos, Landinho reduziu já na segunda parte (47m) e Pedro Pinho selou as contas a favor dos visitantes, ao minuto 79.

Na série B, o Alverca recebe e venceu o Torreense por 3-1, igualando o adversário no segundo lugar. Os ribatejanos construíram o triunfo com golos de Silas Eze (4m) e bis de Evandro Brandão (42m e 87m). Vilmar fez o golo dos visitantes, aos 64 minutos.

Na luta pela melhor posição antes da fase de permanência, o Sporting B, já sem hipóteses de ir à luta da subida, venceu por 2-0 na receção ao Oriental Dragon. Com Gonçalo Esteves no onze, os leões marcaram por Vando Félix (65m) e Gonçalo Costa (88m). Também na luta pelo melhor posicionamento para a fase de permanência, o Oliveira do Hospital triunfou por 1-0 na receção à U. Santarém, com golo de Varela, ao minuto 71.

Às 19 horas, há ainda um União de Leiria-Real.

SÉRIE A – 21.ª JORNADA

Lusitânia de Lourosa-Sp. Braga B, 2-3 (6.ª feira)

São João de Ver-Anadia, 1-0 (6.ª feira)

AD Fafe-AD Sanjoanense, 1-3

Felgueiras 1932-V. Guimarães B, 1-0

Canelas 2010-Montalegre (domingo, 15h00)

Pevidém-UD Oliveirense (domingo, 15h00)

CLASSIFICAÇÃO

1.º: Felgueiras 1932, 39 pontos

2.º: Sp. Braga B, 36

3.º: UD Oliveirense, 34 (menos um jogo)

4.º: AD Sanjoanense, 34

5.º: Canelas 2010, 33 (menos um jogo)

6.º: V. Guimarães B, 33

7.º: Lusitânia de Lourosa, 33

8.º: São João de Ver, 28

9.º: Anadia, 26

10.º: AD Fafe, 23

11.º: Montalegre, 18 (menos um jogo)

12.º: Pevidém, 7 (menos um jogo)

SÉRIE B – 21.ª JORNADA

Sporting B-Oriental Dragon, 2-0

Alverca-Torreense, 3-1

Oliveira do Hospital-U. Santarém, 1-0

U. Leiria-Real SC (19h00)

Amora-Caldas (domingo, 11h00)

Cova da Piedade-V. Setúbal (domingo, 15h00)

CLASSIFICAÇÃO

1.º: U. Leiria, 42 pontos (menos um jogo)

2.º: Alverca, 41

3.º: Torreense, 41

4.º: V. Setúbal, 33 (menos um jogo)

5.º: Amora, 30 (menos um jogo)

6.º: Real SC, 27 (menos um jogo)

7.º: Caldas, 27 (menos um jogo)

8.º: Sporting B, 25

9.º: Cova da Piedade, 20 (menos um jogo)

10.º: Oliveira do Hospital, 19

11.º: U. Santarém, 17

12.º: Oriental Dragon, 17