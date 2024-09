O V. Guimarães e o Spartak Moscovo chegaram a acordo para a transferência de Ricardo Mangas para o clube russo.

Mangas vai custar ao Spartak 2 milhões de euros, num negócio que poderá totalizar 2,5 milhões de euros mediante cumprimento de objetivos estipulados: 250 mil em caso de título de campeão nacional e outros tantos se o jogador de 26 anos cumprir 50 por cento dos jogos.

O V. Guimarães fica ainda com direito a 15 por cento de uma eventual mais-valia de uma venda futura.

Ricardo Mangas deve viajar para solo russo neste fim de semana, onde tem à espera o português Tomás Amaral, ex-elemento do scouting do Benfica e atual diretor-desportivo do histórico emblema moscovita.

Mangas chegou ao V. Guimarães no verão de 2023, tendo-se assumido como um dos principais jogadores do conjunto da Cidade Berço. Nesta temporada é inclusive o melhor marcador da equipa de Rui Borges, com quatro golos em dez jogos e ainda duas assistências.