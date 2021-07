Depois do grande golo no particular entre o V. Guimarães, o statement por escrito de Ricard Quaresma nas redes sociais.

«Quando o teu trabalho é fazer o que mais amas, a magia toma conta do resultado. Para aqueles que gostam de falar das idades... Já está na hora de entenderem que a idade é apenas um número», escreveu o extremo internacional português, de 37 anos, no Instagram.

Quaresma enviou ainda uma mensagem de otimismo aos adeptos do V. Guimarães. «Acreditem! Este ano vamos ser felizes».

Veja o golo de «letra» de Quaresma: