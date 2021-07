O internacional português Quaresma afirmou hoje que nunca esteve insatisfeito no Vitória de Guimarães e afiançou que tem a expectativa de terminar a carreira no clube minhoto.

«Da minha boca nunca me ouviram dizer que estava insatisfeito, que estava triste ou não estava contente por estar no Vitória. Quando eu sentir isso, sou o primeiro a falar com o presidente e com o treinador e saio pelo meu pé. Enquanto me sentir feliz no meu clube darei tudo o que tenho», frisou, lembrando a promessa de acabar a carreira no clube, sem especificar a época, e mostrando-se para já mais preocupado em «ganhar forma física» e em ajudar os minhotos a alcançarem os «objetivos».

Quaresma termina contrato com os vimaranenses em junho de 2022, mas disse estar «feliz» no atual clube, após questionado sobre a possibilidade de sair no final da época ou sobre os rumores do interesse de um clube russo, o Krylya Sovetov, em contratá-lo já neste defeso.

Após um campeonato em que os vimaranenses foram sétimos classificados, com 43 pontos, o extremo de 37 anos realçou é preciso "trabalhar" para melhorar a prestação de 2020/21, a sua primeira temporada ao serviço do emblema minhoto, e ‘carimbar' o regresso às provas da UEFA.

«Mal era se não pensássemos nas competições europeias. A época passada correu mal e não alcançámos aquilo que queríamos. Neste ano temos de alcançar», disse aos jornalistas, antes de mais um treino matinal no estágio de pré-época que decorre em Tróia, localidade do concelho de Grândola, no distrito de Setúbal.

Quaresma, que soma 10 golos em 80 internacionalizações pela seleção portuguesa, destacou os primeiros dias de trabalho com Pepa, o treinador contratado para 2021/22, e deixou elogios: «Já o conhecia como jogador, mas não tinha tido oportunidade de o conhecer como pessoa. Estou a conhecer agora e sinceramente estou a adorar. É uma pessoa que sabe lidar com os jogadores, sabe incutir aquilo que pretende para a época. Penso que vamos fazer uma grande época.»

Campeão de Portugal pelo Sporting e pelo FC Porto, campeão da Turquia pelo Besiktas e campeão de Itália pelo Inter de Milão, emblema pelo qual também venceu a Liga dos Campeões, em 2009/10, Quaresma enalteceu ainda a «competitividade» para as alas, com Marcus Edwards, Rochinha e Rúben Lameiras.

«Se não tiveres colegas à tua altura, até tu relaxas e no futebol não podes relaxar. Tens de estar sempre ativo, sempre com o olho bem aberto, porque sabes que se facilitares tens um colega atrás de ti com muita qualidade e com muita motivação para agarrar o lugar. Motiva-me ainda mais e desperta-me ainda mais para poder agarrar o lugar", explicou, dizendo a propósito dos rumores da saída de Marcus Edwards para o Sporting, o jogador afirmou que o inglês, de 22 anos, é um «craque», com «qualidade e talento incríveis».