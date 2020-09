Embora já tivessem sido colegas de equipa na Seleção, Ricardo Quaresma assume estar surpreendido com os métodos de trabalho de Tiago, que está a dar os primeiros passos como técnico principal no Vitória de Guimarães.

«Tem tudo para ser um grande treinador, pois é aquilo que era dentro de campo, como jogador. Sempre falou muito com os colegas, sempre transmitiu confiança, sempre ensinou aqueles pormenores do futebol. Isso já nasce contigo, já nasceu com o Tiago», referiu o reforço vimaranense, em entrevista transmitida no programa «A Equipa», da TVI24.

«Sinceramente está a surpreender-me muito pela positiva. Pela forma como lida com estes jovens, como incute na cabeça deles aquilo que pretende para o futuro. E por isso digo que tem tudo para ser um grande treinador», reforçou Quaresma.

De regresso a Portugal, o extremo defendeu que o Vitória «pode ficar entre os quatro primeiros» da Liga, mas pediu tempo para um plantel que sofreu muitas mexidas e que tem muita juventude.

«Há muita coisa a melhorar, é normal, estamos no início. Sinto que ainda há coisas que ainda não estão encaixadas, mas quando tudo encaixar acredito que vai ser difícil parar esta juventude», afirmou o jogador, que comemorou recentemente o 37.º aniversário.

Questionado sobre a Seleção, Quaresma voltou a mostrar total disponibilidade, embora não jogue com as quinas ao peito desde o Mundial2018.

«Estou sempre disponível para o meu país. Se achasse que não tinha condições de ajudar a Seleção, eu próprio assumia e dizia que tinha acabado a minha era. Nunca o fiz. Mas é evidente que penso mais no Vitória. Fernando Santos já me conhece, não preciso de estar a mostrar nada a ninguém, sabe que pode contar comigo, e um dia que se lembre de mim estou disponível para isso», garantiu.