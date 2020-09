Ricardo Quaresma explicou por que razão escolheu o V. Guimarães para prosseguir a carreira e, muito provavelmente, encerrá-la. «Foi o clube que me deu confiança, que acreditou em mim. Espero... espero não: vou acabar a carreira no Vitória. (...) Acima de tudo, o que me fez ficar em Portugal foi a minha família. Estava na altura de voltar a Portugal e não podia acabar a minha carreira num clube qualquer. Então, decidi acabar a minha carreira no Vitória. O Vitória é grande e, se Deus quiser, vamos ser maiores», disse o internacional português em declarações aos jornalistas durante a apresentação como jogador do clube minhoto.

Aos 36 anos, Quaresma regressa ao futebol português, para vestir a camisola do terceira equipa, depois de Sporting, onde começou a carreira, e do FC Porto, onde esteve em duas ocasiões. O extremo garantiu que o Boavista, ao contrário do que chegou a ser avançado, nunca foi hipótese e que não houve muitas conversas com o FC Porto para uma terceira aventura na Invicta. «O V. Guimarães, como disse, foi o clube que me deu confiança e que acreditou em mim. Estou aqui para dar tudo por este clube e por estas pessoas», acrescentou.