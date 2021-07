Toni Borevkovic está muito perto de deixar o Rio Ave para ser reforço do Vitória de Guimarães.

De acordo com o que o Maisfutebol apurou, os dois clubes alcançaram nas últimas horas um acordo para a transferência do defesa-central de 24 anos. O negócio irá render cerca de 1,5 milhões de euros aos vilacondenses, que ficarão ainda com uma percentagem do passe do jogador.

O internacional sub-21 pela Croácia representou nas últimas três temporadas o Rio Ave. Apesar de ter vínculo por mais duas épocas, o jogador terá mostrado interesse em sair, na sequência da descida do clube de Vila do Conde à II Liga.

De referir que já neste defeso existiu o interesse do Sp. Braga, no entanto, a contratação de Paulo Oliveira pelos arsenalistas afastou essa possibilidade.