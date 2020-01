Na ressaca da Taça da Liga, na qual o Vitória não conseguiu chegar à final, a equipa de Ivo Vieira volta-se agora para o campeonato, competição que resta aos vimaranenses. Nesse sentido, o técnico assume que para a receção desta segunda-feira ao Rio Ave «é fundamental somar três pontos», independentemente da qualidade de jogo.

«Essa é a prioridade. É bom que se jogue bem, que se domine o jogo, mas o fundamental é acrescentar três pontos. É uma equipa competitiva, que também gosta de ter bola. Temos de estar muito concentrados e organizados para lutar pelos três pontos», referiu o técnico em conferência de imprensa no lançamento do jogo, assumindo que o Rio Ave «vai causar dificuldades».



Sobre a Taça da Liga, o técnico não escondeu que há alguma frustração no grupo. «É natural que quando se está numa situação em que se pode conquistar algo e não se consegue que o grupo fique triste, com alguma frustração», disse, mas olhando de imediato para a Liga: «Temos de virar baterias para o campeonato. Só temos o campeonato para nos focar, para somar aos pontos que desejamos na segunda volta».



Questionado se ainda espera por reforços, Ivo Vieira revela que «está tudo em aberto» até ao fim do mercado. «Acabou de chegar um atleta, mais um jovem para tentarmos rentabilizar. Já perceberam a direção que o Vitória está a tomar, porque precisa de fazer receitas. O destino do clube passa por esta ideia, tenho de respeitar e me adaptar, procurando rentabilizar os jogadores o mais possível. Até ao dia 31 está sempre aberto, não posso estar a comprometer-me com entradas ou saídas», disse, acrescentando que a promoção do avançado João Pedro é um dos objetivos do clube.

O jogo entre o Vitória de Guimarães e o Rio Ave, referente à primeira jornada da segunda volta, está agendado para as 18h45 desta segunda-feira no Estádio D. Afonso Henriques.