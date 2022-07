A caminho do Sporting, Rochinha recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida do V. Guimarães, equipa que representou nas últimas três épocas e meia.

O extremo de 27 anos faz uma retrospetiva dos anos em Guimarães, onde garante ter vivido os momentos mais importantes da vida.

«Aqui cresci, como jogador e como pessoa. Aqui vivi o momento mais triste da minha vida [n.d.r.: a perda da mãe, em 2019] e senti a força e o apoio do clube e dos vitorianos que me acolheram desde o primeiro dia. Aqui vivi o momento mais feliz da minha vida, tornei-me pai, e o carinho que me fizeram chegar foi indescritível. Conheci gente tão boa e fiz amizades para a vida. Vivi a grandeza do Vitória e dos seus adeptos e sou muito grato por isso. Irei sempre orgulhar-lhe de ter feito parte desta história tão bonita», escreveu.

Rochinha assume ser difícil colocar em palavras aquilo que o V. Guimarães lhe deu ao longo dos últimos anos e fala sobre a «oportunidade de saída». «Surge naturalmente e fez com que as duas partes concordassem, nunca colocando em causa o respeito que mantenho e sempre manterei pelo Vitória SC.»

Em três épocas e meia nos vimaranenses, Rochinha participou em 122 e marcou 19 golos.