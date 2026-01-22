O Trabzonspor está interessado em Rodrigo Abascal, defesa-central do V. Guimarães.

O Maisfutebol sabe que o clube turco está a equacionar avançar uma proposta pelo jogador uruguaio na reta final do mercado de inverno, que na Turquia só fecha a 6 de fevereiro, quatro dias depois do que acontece na maioria dos mercados, inclusive em Portugal.

O jogador de 32 anos é titular indiscutível na equipa de Luís Pinto. Falhou apenas a jornada inaugural da Liga e foi totalista na campanha vitoriosa da Taça da Liga.

Por isso, e pela dificuldade em substituir um dos pilares da equipa a meio da temporada, o presidente do emblema minhoto vai tentar esticar a corda negocial até ao limite: não admite a saída de Abascal por menos de 4 milhões de euros, valor que o Trabzponspor, atual 3.º classificado da Liga turca, quer ver reduzido.

Rodrigo Abascal chegou ao futebol português em 2021/22, proveniente do Peñarol, pela porta do Boavista, que deixou no final da época passada para rumar ao V. Guimarães.