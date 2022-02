Benfica recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 3-0, n Luz, em partida da 24.ª jornada da Liga 2021/22.

Gonçalo Ramos fez o 1-0 aos 23 minutos e Darwin concluiu o resultado com golos aos 37 e 52, este último na conversão de uma grande penalidade.

O jogo ficou ainda marcado pela entrada de Roman Yaremchuk. O avançado ucraniano recebeu a braçadeira de capitão e foi tremendamente aplaudido pelos adeptos. Yaremchuk emocionou-se.

Com este resultado, o Benfica aproxima-se do Sporting. Está agora a quatro pontos do rival, que é segundo.

