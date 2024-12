O treinador Rui Borges afirmou esta quarta-feira que o Vitória de Guimarães quer contrariar a disponibilidade física da Fiorentina e projetou um grande jogo com a equipa italiana, para a Liga Conferência de futebol.

Na véspera do encontro da sexta e última jornada da fase de liga, o técnico de 43 anos realçou que os vimaranenses jogam sempre para ganhar, independentemente da prova, e prometeu a mesma postura para o embate apesar da equipa precisar apenas do empate para garantir a presença direta nos oitavos de final.

«Espero um grande jogo. É o adversário mais difícil até ao momento na Liga Conferência, o que vai exigir uma intensidade alta. É uma equipa muito intensa, com muita disponibilidade física. A Fiorentina vai exigir demasiado de nós», admitiu Rui Borges, ao perspetivar o duelo marcado para as 20:00h de quinta-feira.

Já ao seu lado na sala de imprensa, Bruno Varela, guarda-redes dos vimaranenses, realçou que a fase de liga tem sido uma oportunidade para crescer como jogador e antecipou um jogo especial com a Fiorentina, uma das equipas favoritas a vencer a prova.

«Acredito que seja o jogo mais difícil na Liga Conferência, pela qualidade dos jogadores e pela história do clube, que dispensa apresentações. Estamos muito preparados. São estes os jogos de que gostamos. Costumamos dar grandes respostas em grandes jogos. Trabalhámos muito para chegar a esta competição», referiu.

Neste sentido, O Vitória de Guimarães, segundo classificado da fase de liga da Liga Conferência, com 13 pontos, recebe os italianos da Fiorentina, terceiros, com 12, para a sexta e última jornada, às 20:00h de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Juxhin Xhaja, da Albânia.