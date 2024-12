Rui Borges, treinador do V. Guimarães, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz:

[Vitória jogou o jogo pelo jogo com o Benfica. Merecia levar pontos?]

«Por tudo o que fomos capazes de fazer, fica um bocadinho essa frustração de sair daqui com zero pontos. No cômputo geral, penso que fomos superiores ao Benfica. Eles têm um remate enquadrado com a baliza, nós tivemos dois e fizemos mais remates. O Benfica teve mais posse de bola, mas dividimos o jogo pelo jogo. Acima de tudo, foi um grande jogo com duas grandes equipas. Mas fica essa frustração, porque merecíamos muito mais.»

[O Vitória obrigou o Benfica a correr mais e deu uma boa réplica. O que faltou para chegar ao golo e sair com um resultado melhor?]

«Muito honestamente, faltou acertar na baliza. Nas situações que tivemos dentro da área do Benfica faltou esse detalhe. A grande diferença, às vezes, para as ditas equipas grandes do nosso campeonato é esta: a qualidade individual em momentos específicos do jogo. (…) Numa oportunidade fazem um golo e essa é a grande diferença dessas equipas para as outras.»

Falhar faz parte do nosso crescimento e do crescimento destes jogadores jovens de muita qualidade que temos e que têm um futuro risonho. Mas, individualmente e coletivamente, não podia pedir mais aos jogadores. Difícil vai ser manter esta consistência de jogo daqui para a frente. (…) Hoje conseguimos tê-la num estádio difícil contra uma equipa que, com o Bruno Lage, tem uma média de quatro golos marcados por jogo.»

[Sobre o lance de Otamendi na pequena-área do Benfica]

«À primeira vista, o corte do Otamendi parecia com a mão, mas depois vi que não. Foi com a cara, por isso não há caso. Mérito dele.»

[Sobre a saída de última hora de Bruno Gaspar do onze]

«Sentiu algo a nível muscular, não arriscámos e ele também não se sentiu disposto a isso.»