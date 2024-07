O Vitória de Guimarães apresentou-se este sábado aos adeptos, a menos de uma semana do primeiro jogo oficial da época, em que vai defrontar o Floriana FC, de Malta, a contar para a 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência.

Numa cerimónia realizada no D. Afonso Henriques, antes do jogo com o Rayo Vallecano, um a um, os jogadores do conjunto da cidade berço subiram ao relvado perante milhares de pessoas.

Ainda com várias indefinições, foram apresentados 30 jogadores, entre os quais se destacam sete caras novas: Bica (ex-Marítimo), João Oliveira (ex-Leiria), Samu (ex-Vizela), Óscar Rivas (ex-Alcorcón), João M. Mendes (ex-FC Porto), Chucho Ramirez (ex-Nacional) e Marco Cruz (ex-Sporting).

Jota Silva, um dos jogadores a quem tem sido apontada a saída, foi dos mais aplaudidos no grupo liderado por Rui Borges, que chega a Guimarães proveniente do Moreirense.

Os jogadores apresentados pelo Vitória de Guimarães:

91 - Gui

79 - Bica

77 - Nuno Santos

76 - Bruno Gaspar

64 – Gonçalo Nogueira

52 – Alberto

47 – João Oliveira

44 – Jorge Fernandes

37 – Kaio César

28 – Zé Carlos

27 – Charles

24 – Borevkovic

22 – Butzke

20 – Samu

19 – Mangas

18 – Telmo Arcanjo

17 – João Mendes

15 – Óscar Rivas

14 – Bruno Varela

13 – João M. Mendes

11 – Jota Silva

10 – Tiago Silva

9 – Chucho Ramirez

8 – Tomás Handel

7 – Nelson Oliveira

6 – Manu Silva

5 – Marco Cruz

4 – Tomás Ribeiro

3 – Villanueva

2 – Maga