O Conselho Fiscal (CF) do V. Guimarães emitiu, por unanimidade, parecer favorável à venda de 46 por cento da SAD ao fundo V Sports, cujo negócio será votado em assembleia geral extraordinária na sexta-feira.

Num documento publicado pelo emblema vimaranense no site oficial, o CF entende que o fundo pertencente ao multimilionário egípcio Nassef Sawiris, que detém os ingleses do Aston Villa através da empresa NSWE (que entretanto passou a designar-se de V Sports), tem «músculo financeiro capaz de alavancar e potenciar o valor da SAD».

O acordo prevê a venda da percentagem referida por 5,5 milhões de euros e ainda uma doação de 2 milhões para infraestruturas - que deverá ser aplicado na aposta na formação - e uma linha de crédito até 20 milhões de euros com uma taxa de juro de 5,5 por cento, mais baixa, lembra o CF, face à praticada atualmente que ronda os 8,5 a 9 por cento.

O organismo alerta ainda para a importância de a direção presidida por António Miguel Cardoso utilizar o crédito com «enorme cuidado», uma vez que se os prazos de pagamento das dívidas não forem cumpridos o V. Guimarães tem de ceder receitas de direitos televisivos, passes de jogadores (em segunda instância) e, no limite, ações da SAD, o que pode levar o clube a perder a maioria do capital social que vai continuar a manter mesmo após a alienação iminente.

Caso o «princípio de acordo» seja ratificado, o clube assegura a propriedade 50,84 por cento do capital social da SAD, ficando os restantes 3,16 por cento das ações «dispersos por pequenos acionistas», informou o clube em fevereiro.

A assembleia geral extraordinária realiza-se na sexta-feira no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense a partir das 20h15.