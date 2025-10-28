O relatório e contas da SAD do Vitória de Guimarães relativo a 2024/25 foi aprovado na madrugada desta terça-feira, em Assembleia Geral, com um resultado positivo de 7,6 milhões de euros (ME).

O documento apresenta um lucro recorde na história da SAD criada em 2013 e foi aprovado por maioria na reunião magna, que começou na noite de segunda-feira e terminou já na madrugada desta terça-feira, no auditório do Estádio D. Afonso Henriques, com uma participação correspondente a 97,19 por cento do capital social.

As contas foram impulsionadas pelas mais-valias de 27,5 ME geradas em vendas de jogadores, entre os quais sobressaem as de Alberto Costa (Juventus), Manu Silva (Benfica), Jota Silva (Nottingham Forest) e Kaio César (Al Hilal), depois do prejuízo de 14,7 ME de 2023/24.

Os rendimentos totais da SAD ascendem assim aos 51,45 ME, valor que traduz um crescimento de 135 por cento face à temporada 2023/24. Os gastos aumentaram 16,5 por cento, dos 28,14 para os 32,79 ME, cabendo a maioria deste valor a gastos com pessoal (20,53 ME).

Já o passivo, que respeita às obrigações e dívidas da SAD, aumentou de 67,02 para 69,45 ME, dada a subida do passivo corrente, rubrica que engloba todas as obrigações a cumprir no prazo de um ano, dos 52,49 para os 59,22 ME. Os vimaranenses salientam, porém, no documento, que o endividamento líquido da sociedade é de 47,3 ME, após uma redução de 4,85 ME face a 2023/24.

Já o ativo cresceu de 35,82 para 45,43 ME, facto que permite atenuar o valor negativo do capital próprio da SAD, de 31,19 para 24,03 ME.

Foi ainda aprovado pelos acionistas, também por maioria, um voto de confiança ao conselho de administração da SAD, presidido por António Miguel Cardoso.

Na sexta-feira, os sócios do Vitória de Guimarães aprovaram, em assembleia geral ordinária, o relatório e contas do clube referente a 2024/25, que apresenta um resultado líquido negativo de 1,03 ME.