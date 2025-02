A SAD do Vitória de Guimarães fechou o primeiro semestre da atual temporada com um resultado positivo de 2,8 milhões de euros. Até 31 de dezembro de 2024, com rendimentos de 24,5 milhões de euros e gastos de 16,65 milhões de euros, o resultado operacional foi positivo em 7,85 milhões de euros, aos quais foram subtraídos os valores referentes a impostos, juros, amortizações e depreciações.

O resultado é explicado pela SAD vimaranense, numa nota publicada no seu site, pela boa campanha na Liga Conferência, na qual se apurou diretamente para os oitavos de final, e a “realização de mais-valias no mercado de transferências”.

Neste exercício entraram as vendas de Jota Silva para os ingleses do Nottingham Forest, por um valor mínimo de sete milhões de euros, de Ricardo Mangas para os russos do Spartak Moscovo, por um valor mínimo de dois milhões de euros, e do médio Matheus Índio para os chineses do Qingdao West Coast, por 300 mil euros.

O documento refere que «o valor total de rendimentos do primeiro semestre da época 2024/25 teve um crescimento de 60 por cento face ao período homólogo da época anterior», enquanto «os gastos registaram um crescimento de 9 por cento face ao período homólogo, impulsionados, sobretudo, pela campanha europeia».

O capital próprio da SAD evoluiu de 31,2 milhões de euros negativos para 28,4 milhões de euros negativos, após o ativo da SAD, correspondente ao seu património, crescer de 35,8 para 43,3 milhões de euros e o passivo, correspondente a dívidas e obrigações, subir de 67 para 71,7 milhões de euros.

O passivo corrente, que inclui, por norma, as dívidas a saldar no prazo de um ano, desceu de 52,5 para 39,5 milhões de euros, enquanto o passivo não corrente, que engloba dívidas com prazo superior, aumentou de 14,5 para 32,2 milhões de euros.

De relembrar que, nestas contas, ainda não entram os valores referentes ao último mercado de inverno.