O jogo entre o V. Guimarães e o Santos, a contar para a preparação da época 2026/27, foi cancelado. A informação foi confirmada pela «Joga Brasil», que em nota oficial anunciou a decisão. O jogo entre os conquistadores e a equipa onde atua Neymar estava agendado para o dia 12 de julho.

A decisão, confirma a entidade, prende-se pela antecipação do recomeço da Liga do Brasil após o Mundial. «Esta alteração no calendário nacional geraria conflito direto de datas com os confrontos programados em território português, inviabilizando completamente a logística e a participação das equipas», pode ler-se no comunicado.

A Joga Brasil garantiu ainda que irá reembolsar em 100 por cento os bilhetes que já tinham sido comprado, comprometendo-se ainda a assumir a responsabilidade caso este cancelamento prejudique financeiramente algum adepto.



«Lamentamos profundamente os transtornos causados aos clubes envolvidos e, de forma especial, aos adeptos que já haviam se programado para este grande evento em Portugal», acrescentou ainda a empresa.



