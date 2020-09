A preocupação e Ricardo Quaresma, reforço sonante do V. Guimarães, é ajudar a equipa de Tiago Mendes a atingir os seus objetivos. Foi esta a resposta do novo camisola dez da Cidade Berço quando questionado se ainda ambiciona regressar à seleção , ainda que mostrando-se disponível caso o selecionador nacional, Fernando Santos, assim o entenda.

«A minha preocupação é ajudar o Vitória. A seleção, quando o Fernando Santos me quiser convocar estou disponível, mas a minha principal preocupação é a minha equipa» referiu o jogador de 36 anos.

Instado a comentar os reforços que têm chegado a Portugal para clubes que não os três grandes, Quaresma disse que é «sinal da competitividade» do campeonato português. «É sinal que estamos a evoluir, que os grandes jogadores querem acabar em Portugal por alguma razão; é sinal que o nosso campeonato não é assim tão fraco como alguns pintam. É gratificante terminar em Portugal num clube como o Vitória», atirou.

De resto, Quaresma refugiou-se na família para justificar a vontade de por um ponto final na sua carreira no futebol português. «O que me fez ficar em Portugal foi a minha família. Já estava na altura de voltar a Portugal e não podia acabar a carreira num clube qualquer. Decidi acabar no Vitória porque o Vitória é grande e, se Deus quiser, seremos ainda maiores», sublinhou.