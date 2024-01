O V. Guimarães joga este sábado em Braga, a partir das 20.30 horas, num dos maiores clássicos do futebol português: o sempre escaldante dérbi do Minho. Curiosmaente, o Vitória entra em campo num bom momento, após ter passado pelo mês de dezembro com três vitórias e um empate, que lhe permitiram aproximar-se do Sp. Braga e ficar a apenas três pontos de distância.

«Foco-me no nosso crescimento e no que temos de fazer para contrariar as armas do Braga. Temos de estar a um nível elevadíssimo. Temos de mostrar um espírito de conquista muito grande», referiu Álvaro Pacheco.

«Vejo o jogo com uma oportunidade no seu todo. O Braga tem mais golos marcados do que nós, mas também mais golos sofridos do que nós. Temos de ser capazes de dominar os momentos do jogo, temos de ser uma equipa compacta sem bola e de chegar o mais rapidamente possível à área adversária.»

Álvaro Pacheco mostrou-se convencido, de resto, de que «o pormenor vai decidir» o dérbi e chamou a atenção para a importância de os jogadores não deixarem que «a emotividade» em torno deste jogo lhes retire o discernimento de «olhar para o jogo, ver onde existem espaços, aproveitá-los e serem capazes de fazer golos».

O técnico de 52 anos agradeceu também a permanência de Bruno Varela em janeiro, após o guarda-redes de 29 anos rejeitar ser convocado para a Taça das Nações Africanas pela seleção de Cabo Verde, por entender que seria injusto retirar o lugar aos guarda-redes que cumpriram o apuramento para a prova que se disputa na Costa do Marfim, entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro.

«Foi uma decisão só dele. Isso mostra o caráter dele. É um ser humano fantástico. Fiquei contente por nos ajudar nesta caminhada rumo aos nossos objetivos. É uma peça muito importante, não só por ser capitão, mas pelo que representa dentro do balneário.»

Já sobre o mercado de transferências, Álvaro Pacheco disse apenas estar «em sintonia» com a administração da SAD vitoriana.