O Conselho de Disciplina teve mão pesada sobre os jogadores do Sp. Braga que foram expulsos no dérbi com o V. Guimarães, tendo Fransérgio e David Carmos sido suspensos por três jogos cada. Já o vimaranense Jorge Fernandes, que se envolveu no sururu com os dois arsenalistas, foi punido com dois jogos de suspensão.

David Carmo levou um jogo de castigo pelo vermelho direto, na sequência de uma entrada muito dura, e dois jogos de castigo por ter agarrado os colarinhos de um adversário. Já Fransérgio foi castigado com três jogos porque «com o jogo interrompido agrediu um adversário com os punhos fechados», pode ler-se no mapa de castigos.

Já Jorge Fernandes, que foi o adversário agredido por Fransérgio, foi castigado com dois jogos de suspensão por ter, também ele, agredido com o punho fechado Fransérgio, sendo que neste caso a punição foi mais leve porque o Conselho de Disciplina levou em consideração o facto de ter sido uma resposta a agressão.