V. Guimarães B e Sanjoanense venceram este domingo o Sp. Braga B e o Lusitânia de Lourosa, nos dérbis da 14.ª jornada da série A da Liga 3.

Em Guimarães, esta tarde, dois golos do francês Jason Bahamboula, aos 31 e aos 60 minutos, decidiram o dérbi minhoto no relvado da Pista de Atletismo Gémeos Castro (2-0). Os bracarenses terminaram o jogo reduzidos a dez, devido à expulsão de Rodrigo Borges, aos 67 minutos.

No outro jogo da série este domingo, triunfo forasteiro por 3-1. Paulo Grilo adiantou o Lourosa com um golaço, num remate antes do meio-campo aos 32 minutos, mas a formação visitante viraria o jogo a seu favor, com golos de Rui Pedro (36m), Pedro Pinho (48m) e Didi (86m).

No duelo da série B disputado este domingo, houve empate a uma bola no União Santarém-Caldas. Nuno Januário adiantou os visitantes aos 17 minutos, mas um autogolo de André Sousa, ao minuto, ditou o 1-1 final, que só não foi desfeito em tempo de compensação porque Leo Chão, do U. Santarém, rematou por cima num penálti.

No sábado, o Sporting B triunfou e, na sexta-feira, Canelas 2010 e União de Leiria também, numa jornada atípica marcada por seis jogos adiados devido à covid-19.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES

Série A:

Canelas 2010-AD Fafe, 3-2

Lusitânia de Lourosa-AD Sanjoanense, 1-3

V. Guimarães B-Sp. Braga B, 2-0

Pevidém-Anadia (adiado)

UD Oliveirense-Montalegre (adiado)

Felgueiras 1932-São João de Ver (adiado)

Classificação:

1.º: Canelas 2010, 25 pontos

2.º: Felgueiras 1932, 25 (menos um jogo)

3.º: Sp. Braga B, 24

4.º: UD Oliveirense, 23 (menos um jogo)

5.º: AD Sanjoanense, 22

6.º: Lusitânia de Lourosa, 22

7.º: V. Guimarães B, 22

8.º: São João de Ver, 21 (menos um jogo)

9.º: AD Fafe, 14

10.º: Anadia, 13 (menos um jogo)

11.º: Montalegre, 12 (menos um jogo)

12.º: Pevidém, 5 (menos um jogo)

Série B:

União de Leiria-Cova da Piedade, 4-1

Sporting B-Torreense, 1-0

U. Santarém-Caldas, 1-1

Oliv. Hospital-V. Setúbal (adiado)

Real SC-Oriental Dragon (adiado)

Amora-Alverca (adiado)

Classificação:

1.º: União de Leiria, 33 pontos

2.º: Torreense, 23

3.º: V. Setúbal, 20 (menos dois jogos)

4.º: Caldas, 20

5.º: Alverca, 20 (menos um jogo)

6.º: Real SC, 19 (menos um jogo)

7.º: Amora, 18 (menos um jogo)

8.º: Sporting B, 16

9.º: Cova da Piedade, 14

10.º: U. Santarém, 13 (menos um jogo)

11.º: Oriental Dragon, 13 (menos um jogo)

12.º: Oliv. Hospital, 8 (menos um jogo)