Além de FC Porto e Benfica, também Sp. Braga inscreveu excedentários (Assis, Eduardo e Diogo Figueiras) assim como o Vitória de Guimarães (Welthon).



João Mário já está registado na Liga como jogador do Sporting.



Mas há mais. O Sp. Covilhã registou o ex-Boavista Idris e Jordan Van der Gaag, João Meira assinou pelo Cova da Piedade. Por sua vez, o Marítimo contratou Santiago Javier Irala Vera, avançado que já representou o FC Porto.



A penúltima atualização da Liga:



Lawrence Ofori - Cedência Temporária - Futebol Clube de Arouca - Futebol, SDUQ, Lda

Diogo da Costa Silva - Transferência Internacional - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda

Amessan Niamien Rodolph - Transferência internacional - SC Covilhã – Futebol, SDUQ Lda.

Idrissa Mandiang - Transferência Nacional - SC Covilhã – Futebol SDUQ Lda.

Jordan Van der Gaag - Transferência Internacional - Belenenses SAD

Chahreddine Boukholda - Inclusão no plantel - Belenenses SAD

Chima Uche Akas - Inclusão no plantel - Belenenses SAD

Diego Francisco Rocha - Inclusão no plantel - Belenenses SAD

Eduardo de Sousa Santos - Inclusão no plantel - Belenenses SAD

Francisco Miguel Varela Martin - Inclusão no plantel - Belenenses SAD

Gonçalo Filipe Oliveira Silva - Inclusão no plantel - Belenenses SAD

Pedro Miguel da Costa Álvaro - Cedência temporária - Belenenses SAD

José Vitor Silva Neves - Cedência Temporária - Belenenses SAD

Moustapha Adjalian Seck - Transferência Internacional - Leixões Sport Clube, Futebol, SAD

Avtandil Ebralidze - Revalidação - Leixões Sport Clube, Futebol, SAD

Caio Gabriel Chagas Barros - Transferência Internacional - Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ Lda

Pedro André Almeida Monteiro Alves - Transferência Nacional - União Desportiva Oliveirense - Futebol, SAD

Hugo da Silva Oliveira - Transferência Nacional - União Desportiva Oliveirense - Futebol, SAD

João Diogo Serpa Meira - Transferência Nacional - CD Cova da Piedade – Futebol SAD

Armin Hodzic - Transferência Internacional - Estoril Praia - Futebol, SAD

Facundo Ferreyra - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

José Gomes - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

Tomás Alexandre Rente de Azevedo - Inclusão no plantel - SL Benfica – Futebol, SAD

Jean-Clair Dimitri Roger Todibo - Transferência Internacional - SL Benfica - Futebol, SAD

Cristian de Lima - Transferência Internacional - Boavista Futebol Clube, Futebol SAD

Rúben Filipe dos Santos Vieira de Sousa Gonçalves - Cedência Temporária - UD Vilafranquense – Futebol SAD

Jeremias Martin Rodriguez Puch - Transferência Internacional - Académico de Viseu Futebol Clube -Futebol, SAD

Joyce Francesco Anacoura - Inclusão no plantel - Marítimo da Madeira – Futebol, SAD

Marcelo António de Oliveira - Inclusão no plantel - Marítimo da Madeira – Futebol, SAD

Santiago Javier Irala Vera - Transferência Internacional - Maritimo da Madeira, Futebol, SAD

Bernardo Sousa Pereira Brites Martins - Inclusão no plantel - FC P. Ferreira, SDUQ, Lda.

Simão Verza Bertelli - Revalidação - FC P. Ferreira, SDUQ, Lda.

Diogo José do Rosário Gomes Figueiras - Inclusão no plantel SC Braga – Futebol, SAD

Eduardo António Machado Teixeira - Inclusão no plantel - SC Braga – Futebol, SAD

José Denisson Silva dos Santos - Inclusão no plantel - SC Braga – Futebol, SAD

Rafael Henrique Assis Cardoso - Inclusão no plantel - SC Braga – Futebol, SAD

Tiago Luís Caetano Pereira - Inclusão no plantel - SC Braga – Futebol, SAD

Said Ahmed Said - Inclusão no plantel - Rio Ave FC – Futebol, SDUQ, Lda.

Jaime Alexandrino Gomes Pinto - Inclusão no plantel - Rio Ave FC – Futebol, SDUQ, Lda.

Inácio Carneiro dos Santos - Inclusão no plantel - FC Porto – Futebol, SAD

Luiz Gustavo Novaes Palhares - Inclusão no plantel - FC Porto – Futebol, SAD

Mouandilmadji Marius - Inclusão no plantel - FC Porto – Futebol, SAD

João Mário Naval da Costa Eduardo - Transferência internacional - Sporting CP – Futebol, SAD

Welthon Fiel Sampaio - Inclusão no plantel - Vitória SC – Futebol, SAD

Miguel Mariz Luís - Transferência Nacional - Vitória SC – Futebol, SAD