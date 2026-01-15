O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou nesta quinta-feira as multas relacionadas com a final da Taça da Liga. Além do castigo do avançado Nélson Oliveira – que vai falhar os próximos dois jogos e foi multado em 715 euros – o Vitória de Guimarães foi multado em 5654 euros pelo comportamento dos adeptos – «uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos», além de tarjas e cânticos insultuosos – e pelos atrasos para a cerimónia protocolar antes do jogo e para a segunda parte da final.

Por sua vez, o Sp. Braga foi multado em 3249 euros pelo comportamento dos adeptos, que arremessaram «cinco garrafas de água, sem tampa» na direção de Nélson Oliveira, quando o avançado do Vitória de Guimarães se dirigia para o túnel após a expulsão. A multa aplicada pela FPF também engloba os cânticos insultuosos proferidos pelos adeptos dos “Guerreiros”.